138 Заранее спасибо огромное!
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138 Заранее спасибо огромное!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Односоставные : Родину невозможно унести , можно унести только тоску . Слова . Словесная стихия . Без слов нет человека и без человека нет слов . Двусоставные :Слова жгут душу , слепят . В словах мы осознаём себя и весь доступный пониманию мир . Пожалуйста ;3
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