138 Заранее спасибо огромное!

Гость: Гость:

Односоставные : Родину невозможно унести , можно унести только тоску . Слова . Словесная стихия . Без слов нет человека и без человека нет слов . Двусоставные :Слова жгут душу , слепят . В словах мы осознаём себя и весь доступный пониманию мир . Пожалуйста ;3