Одну сторону квадрата уменьшили на 3 см, а другую увеличили в 2 раза. Площадь получившегося прямоугольника 40 кв см. Какова была длина стороны исходного квадрата
Алгебра
Одну сторону квадрата уменьшили на 3 см, а другую увеличили в 2 раза. Площадь получившегося прямоугольника 40 кв см. Какова была длина стороны исходного квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина-18см Длина-23см
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