Одну сторону квадрата уменьшили на 3 см, а другую увеличили в 2 раза. Площадь получившегося прямоугольника 40 кв см. Какова была длина стороны исходного квадрата

Алгебра

Одну сторону квадрата уменьшили на 3 см, а другую увеличили в 2 раза. Площадь получившегося прямоугольника 40 кв см. Какова была длина стороны исходного квадрата

Автор: Гость