В зоомагазин привезли рыбок. Среди них было 24 гуппи и 36 барбусов. Рыбок нужно разделить в одинаковые аквариумы так, чтобы в каждом были и гуппи и барбусы в равном количестве. Сколькими способами это можно сделать?

Математика

В зоомагазин привезли рыбок. Среди них было 24 гуппи и 36 барбусов. Рыбок нужно разделить в одинаковые аквариумы так, чтобы в каждом были и гуппи и барбусы в равном количестве. Сколькими способами это можно сделать?

Автор: Гость