В зоомагазин привезли рыбок. Среди них было 24 гуппи и 36 барбусов. Рыбок нужно разделить в одинаковые аквариумы так, чтобы в каждом были и гуппи и барбусы в равном количестве. Сколькими способами это можно сделать?
Математика
В зоомагазин привезли рыбок. Среди них было 24 гуппи и 36 барбусов. Рыбок нужно разделить в одинаковые аквариумы так, чтобы в каждом были и гуппи и барбусы в равном количестве. Сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+36=60 60:2=30(р.)-в одном оквариуме.
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