Что сегодня угрожает экологической среде

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Что сегодня угрожает экологической среде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек. Он мусорит, вырубает деревья (которые перерабатывают углекислый газ в кислород) и строит на их местах заводы,фабрики( то что выделяют они является опасностью для природы)
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