Раставьте планеты солнечной системы по мере увеличения растояние от них до солнц??. запишите получившуюся последовательность букв в алфавитном порядке а) Сатурн б) Нептун в) Меркурий г) Земля д) Марс е ) Юпитер ё) Уран ж) Венера

География

Раставьте планеты солнечной системы по мере увеличения растояние от них до солнц??. запишите получившуюся последовательность букв в алфавитном порядке а) Сатурн б) Нептун в) Меркурий г) Земля д) Марс е ) Юпитер ё) Уран ж) Венера

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