Раставьте планеты солнечной системы по мере увеличения растояние от них до солнц??. запишите получившуюся последовательность букв в алфавитном порядке а) Сатурн б) Нептун в) Меркурий г) Земля д) Марс е ) Юпитер ё) Уран ж) Венера
География
Раставьте планеты солнечной системы по мере увеличения растояние от них до солнц??. запишите получившуюся последовательность букв в алфавитном порядке а) Сатурн б) Нептун в) Меркурий г) Земля д) Марс е ) Юпитер ё) Уран ж) Венера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) меркурий 2) Венера 3) земля 4) Марс 5) Юпитер 6) Сатурн 7) уран 8) Нептун 9) плутон
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