Ребята!!! Ну , что кто то поможет с 3 и 5?

Математика
Ребята!!! Ну , что кто то поможет с 3 и 5?
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Автор: Гость
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Гость:
С украинским плохо :(((
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