Какими были отношения у Валька с Марусей и с Васей (роман "В дурном обществе")?

Литература
Какими были отношения у Валька с Марусей и с Васей (роман "В дурном обществе")?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К них были нормальные отношения и с первого знакомства они начали нормально относится друг к другу
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