В цистерне было 712л. воды. Каждый час из неё вытекает 18л. Составте формулу для вычисления объёма воды, которая осталась в цистерне через tч, и вычислите этот объём, если ; t =4; t =12
Математика
В цистерне было 712л. воды. Каждый час из неё вытекает 18л. Составте формулу для вычисления объёма воды, которая осталась в цистерне через tч, и вычислите этот объём, если ; t =4; t =12
Ответ(ы) на вопрос:
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ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! 712-18*t 1 ) 712-18*4=640 2) 712- 18*12=496
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