В цистерне было 712л. воды. Каждый час из неё вытекает 18л. Составте формулу для вычисления объёма воды, которая осталась в цистерне через tч, и вычислите этот объём, если ; t =4; t =12

Математика

В цистерне было 712л. воды. Каждый час из неё вытекает 18л. Составте формулу для вычисления объёма воды, которая осталась в цистерне через tч, и вычислите этот объём, если ; t =4; t =12

Автор: Гость