Определите вид простое, составное , именное
Русский язык
Определите вид простое, составное , именное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое глагольное - потухают, гаснут, горят, блистают, сверкают, переливаются, осветит; составное глагольное - начинают бледнеть, должно подняться, будет продолжаться.
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