Определите вид простое, составное , именное

Русский язык
Определите вид простое, составное , именное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое глагольное - потухают, гаснут, горят, блистают, сверкают, переливаются, осветит; составное глагольное - начинают бледнеть, должно подняться, будет продолжаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В цистерне было 712л. воды. Каждый час из неё вытекает 18л. Составте формулу для вычисления объёма воды, которая осталась в цистерне через tч, и вы...
Ответить
Окружающий мир
Проект "богатства отданные людям" Василий Александрович Сухомлинский
Ответить
Қазақ тiлi
СРООЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!)))
Ответить
Литература
Чем отличаются басни Крылова и народные сказки о животных
Ответить
Математика
Решить уравнение 2(х+3)-3(х-2)=5
Ответить