Рабочие рыли котлован 8 часов. Одну шестую этого времени они отдыхали. Сколько мин??т отдыхали рабочие?

Математика
Рабочие рыли котлован 8 часов. Одну шестую этого времени они отдыхали. Сколько мин??т отдыхали рабочие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:6*1=8/6ч =4/3ч  1ч=60м    60:3*4=80мин=1ч 20минпо другому8ч=8*60=480мин   480:6*1=80мин=1ч 20мин

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