Рабочие рыли котлован 8 часов. Одну шестую этого времени они отдыхали. Сколько мин??т отдыхали рабочие?

Математика

Рабочие рыли котлован 8 часов. Одну шестую этого времени они отдыхали. Сколько мин??т отдыхали рабочие?

Автор: Гость