Работа на конкурс, посвященный Дню матери сочинение
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Работа на конкурс, посвященный Дню матери сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом рассказе я хочу рассказать о своей маме она акуратная добрая и всегда хорошо обращается со мной у меня все есть всмысле того что хорошая одежда обувь и многое другое . ну вот даже у других детей нет того что есть у меня . моя мама водит меня например в театр , в кино , и во многие другие места . у меня самая лутшая мама насвете!и я люблю её!
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