Произвидение суммы и разность чисел 15 и 12

Математика
Произвидение суммы и разность чисел 15 и 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма 15+12= 27 , разность 15-12=3
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