Ара сөзіне омоним керек

Қазақ тiлi
Ара сөзіне омоним керек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен ағаштыарамен араладым - Менің қолымды ара шақты. Бірінші сөйлемдегі ара сөзі затты білдірсе, екінші сөйлемде жәндікті білдіріп тұр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В зоомагазин привезли рыбок. Среди них было 24 гуппи и 36 барбусов. Рыбок нужно разделить в одинаковые аквариумы так, чтобы в каждом были и гуппи и...
Ответить
Математика
Произвидение суммы и разность чисел 15 и 12
Ответить
Русский язык
Что сегодня угрожает экологической среде
Ответить
География
Раставьте планеты солнечной системы по мере увеличения растояние от них до солнц??. запишите получившуюся последовательность букв в алфавитном поря...
Ответить
История
История 5 класс параграф 8.Как жили и чем занимались вельможи на службе фараона? От??уда учёные об этом известно?
Ответить