Ара сөзіне омоним керек
Қазақ тiлi
Ара сөзіне омоним керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен ағаштыарамен араладым - Менің қолымды ара шақты. Бірінші сөйлемдегі ара сөзі затты білдірсе, екінші сөйлемде жәндікті білдіріп тұр.
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