Задание №23. Ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской ,,Повест?? о двух братья" старший брать говорит младшему:,, Давай приготовим плуг и упряжку быков, потому что хлебное поле вышло из-под воды..." Объясни...

История
Задание №23. Ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской ,,Повест?? о двух братья" старший брать говорит младшему:,, Давай приготовим плуг и упряжку быков, потому что хлебное поле вышло из-под воды..." Объясните слова старшего брата. Чем он предлагает заняться? В каком месяце по нашему календарю поля в Древнем Египте освобождались от воды? С каким явлением природы это было связано? Опишите его.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил каждый год с июля по ноябрь выходит из берегов и в ноябре египтяня сеяли рис, ячмень и пшено. Это было связано с разливом реки Нил
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