Задание №23. Ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской ,,Повест?? о двух братья" старший брать говорит младшему:,, Давай приготовим плуг и упряжку быков, потому что хлебное поле вышло из-под воды..." Объясни...

История

Задание №23. Ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской ,,Повест?? о двух братья" старший брать говорит младшему:,, Давай приготовим плуг и упряжку быков, потому что хлебное поле вышло из-под воды..." Объясните слова старшего брата. Чем он предлагает заняться? В каком месяце по нашему календарю поля в Древнем Египте освобождались от воды? С каким явлением природы это было связано? Опишите его.

Автор: Гость