14 баллов. решите неравенство с помощью системы интервалов : x-2/5-xgt;1. (первая часть - дробь).
Алгебра
14 баллов. решите неравенство с помощью системы интервалов : x-2/5-xgt;1. (первая часть - дробь).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2) / (5 - x) > 1; (x-2)/(5-x) - 1 > 0; (x-2-5 + x)/ (5 - x) > 0; (2x - 7) / (5- x) > 0; (2x - 7) / (x - 5) < 0; 2x-7 = 0; x = 3,5. x - 5 = 0; x = 5. + - + ______3,5_______5______x x∈(3,5; 5)
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