Срочно помогите найти сумму и разность дробей 17/20 и0.7 ,5/9и0.4 за ответ даю 28 баллов только памогите

Математика

Срочно помогите найти сумму и разность дробей 17/20 и0.7 ,5/9и0.4 за ответ даю 28 баллов только памогите

Автор: Гость