Срочно помогите найти сумму и разность дробей 17/20 и0.7 ,5/9и0.4 за ответ даю 28 баллов только памогите

Математика
Срочно помогите найти сумму и разность дробей 17/20 и0.7 ,5/9и0.4 за ответ даю 28 баллов только памогите
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Гость:
17,90 и 722,120 и второе- 6,3 и 23,6
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