Тут растут осинки и кусты. раставить ударение.
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Тут растут осинки и кусты. раставить ударение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут растУт осИнки и кустЫ.
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