У скільки разів маса атомів карбону більша за масу гелию

Химия
У скільки разів маса атомів карбону більша за масу гелию
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В 4 раза,поскольку 16:4=4
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