Помогите распределить слова по столбам: Битый, действующий, выстроенный, страдавший, любимый, бежавший, презираемый, гонимый, сбежавший, серебряный, кожаный, дремлющий, дремучий, построенный, стреляный, испечённый, намокший, п...

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Помогите распределить слова по столбам: Битый, действующий, выстроенный, страдавший, любимый, бежавший, презираемый, гонимый, сбежавший, серебряный, кожаный, дремлющий, дремучий, построенный, стреляный, испечённый, намокший, промокаемый, данный, стоячий, стоящий, вручаемый, горелый, покрытый, зеленеющий, подстреленный, зелёный. В 1-ый столбик:Действительные причастия настоящего времени. Во 2-ой столбик:Действительные причастия прошедшего времени. В 3-ый столбик:Страдательные причастия настоящего времени. В 4-ый столбик:Страдательные причастия прошедшего времени. Зарание спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящее время окончания щий,прошедшее время окончания нный.Страдательные причастие,это над кем,чем выполняется действие кем-то(человеком)например любимый(кем-то) ,построенный(кем-то.Действительное причастие которое сам выполняет действие. 
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