Помогите решить плиз.Если можно побыстрее

Гость: Гость:

1) 2/5 < 3/11 1/4 < 3/16 2) 2/5 + 3/11 = 22/55 + 15/55 = 37/55 2/13 - 1/9 = 18/117 + 13/117 = 31/117 3) 1 - (3/8 + 2/5) = 1 - 15/40 - 16/40 = 9/40 - эму осталось перевести Пока это пиши, сейчас в коментах ещё напишу дальше