Какие гарниры больше всего подайдут к курице

Технология
Какие гарниры больше всего подайдут к курице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рис,греча тоже ,кто-то любит макароны ,но по моему лучше всего рис )
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