Число единиц в двузначном числе Z в два раза больше числа десятков. Кокав ответ?1)числоZточно делится на2,3,6. 2)число Z нечетное. 3)число Z больше 50,но меньше 100. Помогите с ответом пожалуйста

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Можно рассуждать так: 1) число единиц является произведением с множителем 2, таким образом число обязательно четное, значит ответ "2" не верный. 2) поскольку число десятков в 2 раза меньше числа единиц, то оно не может быть больше или равно 5, т.к. при умножении на 2 числа 5 и более дают двузначное число. Из этого следует, что число не может быть больше 50, т.к. максимально возможная цифра десятков - 4. Значит ответ "3" не верный. 3) остается ответ "1", который правильный. числа, которые соответствуют решению - 48, 36, 24 и 12 и они действительно делятся на 2, 3, 6