Одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последовательность 3'ТТГЦГЦТААЦГ5'. Определи??е последовательность нуклеотидов второй цепи ДНК после процесса репликации.

Биология
Одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последовательность 3'ТТГЦГЦТААЦГ5'. Определи??е последовательность нуклеотидов второй цепи ДНК после процесса репликации.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ААЦГЦГАТТГЦ хотя немного не понятно условие,но... вот буду рада, если помогла)
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