Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
5-хlt;6х+4 пжжжжжжжжж
Алгебра
5-хlt;6х+4 пжжжжжжжжж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-x-6x-4 <0 -7x+1 <0 -7x <-1 7x>1 x>1/7
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Сообщение: виды пирамид в древнем Египте СРОЧНО!!! Даю 40 баллов за это!
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к словам отдалённый, раздаваться,садовый,разгадать ,угадить
Ответить
Математика
Помогите решить плиз.Если можно побыстрее
Ответить
Русский язык
Помогите как получать кароны? дам 20б
Ответить
Биология
Одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последовательность 3'ТТГЦГЦТААЦГ5'. Определи??е последовательность нуклеотидов второй цепи ДНК после процесса ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск