5-хlt;6х+4 пжжжжжжжжж

Алгебра
5-хlt;6х+4 пжжжжжжжжж
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Гость:
5-x-6x-4 <0 -7x+1 <0 -7x <-1 7x>1 x>1/7
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