Характеристика архипа из романа дубровский

Литература
Характеристика архипа из романа дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночью молодой барин Владимир Дубровский поджег свой дом, в нем тоже назрел бунт, и крестьяне его поддержали. Дом со спящими приказчиками горел, а на крыше сарая металась кошка. Кузнец Архип, один из самых отважных бунтарей, рискуя жизнью, спас животное. Почему же так сочетается в людях жестокость и мягкосердечие? Я думаю потому, что человек выражает протест против насилия, несправедливости, зла и, когда гуманные доводы не приводят к положительному результату, понимает, что без холодной и расчетливой борьбы ему не победить. А невинных, слабых, забитых, если ты сильнее, нужно защищать. Поэтому те, у кого было сильно развито чувство свободы и справедливости, ушли с Дубровским в лес.
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