1 способ 50+10=60 90-60=30 2 способ 90-(50+10)=30
Математика
1 способ 50+10=60 90-60=30 2 способ 90-(50+10)=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать что первый способ это сложение и вычитание...
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