Что такое речная цивилизация

История
Что такое речная цивилизация
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цивилизация — человеческое сообщество, которое в течение определенного периода времени (процесс зарождения, развитие, гибель или превращение цивилизации) имеет устойчивые особые черты в социально-политической организации, экономике и культуре (науке, технологиях, искусстве и т. д.), общие духовные ценности и идеалы, ментальность
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