Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. На п…лянке пахнет з…мл…никой. З?? гор…дом начинается лес. Между берё…ками течёт руч…ёк. Бабушка исп…кла п…роги с ч…рникой. Над б…лотом круж…ли жур…вли. Четвёртое предложение раз...
Русский язык
Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. На п…лянке пахнет з…мл…никой. З?? гор…дом начинается лес. Между берё…ками течёт руч…ёк. Бабушка исп…кла п…роги с ч…рникой. Над б…лотом круж…ли жур…вли. Четвёртое предложение разбери по членам предложения, подчёркивай и главные, и второстепенные члены предложения. Определи падеж имён существительных в предложениях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полянке-П. пахнет земляникой-Т. За городом-П. начинается лес-И. Между берёзками-Т. течёт ручеёк-И. Бабушка-И. испекла пироги-В. с черникой-Т. Над болотом-П кружили журавли-И. Бабушка-подл. испекла-сказ. пироги-доп. с черникой-опр.
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