Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. На п…лянке пахнет з…мл…никой. З?? гор…дом начинается лес. Между берё…ками течёт руч…ёк. Бабушка исп…кла п…роги с ч…рникой. Над б…лотом круж…ли жур…вли. Четвёртое предложение раз...

Русский язык

Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. На п…лянке пахнет з…мл…никой. З?? гор…дом начинается лес. Между берё…ками течёт руч…ёк. Бабушка исп…кла п…роги с ч…рникой. Над б…лотом круж…ли жур…вли. Четвёртое предложение разбери по членам предложения, подчёркивай и главные, и второстепенные члены предложения. Определи падеж имён существительных в предложениях.

Автор: Гость