А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий

Математика
А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/5=24 детали  производительность за час 24+8=32 детали-фактическая производительность в час 32*7=224 детали сделал всего
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