А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий
Математика
А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/5=24 детали производительность за час 24+8=32 детали-фактическая производительность в час 32*7=224 детали сделал всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Найди в сказке А.С.Пушкина слова или сочетания слов, встречавшиеся в произведения??, созданных народом.
Русский язык
Қазақ тiлi