А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий

Математика

А) рабочий рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 ч работал сколько деталей сделал рабочий

Автор: Гость