Японское общество отличает уважение истории, приверженность к традициям. Сами яп??нцы утверждают, что их общество является постиндустриальным традиционным. По их мнению, новые технологии и современная техника не препятствуют тр...
Обществознание
Японское общество отличает уважение истории, приверженность к традициям. Сами яп??нцы утверждают, что их общество является постиндустриальным традиционным. По их мнению, новые технологии и современная техника не препятствуют традиции. Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что в современной Японии сохраняются элементы традиционного общества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1). Японцы уважают и почитают императора, символизирующего единство нации. 2). Многие жители Японии являются приверженцами синтоизма древней религии основанной на обожествлении сил природы. 3). Японцы создают искусственные острова и строят на них небоскребы. 4). Особой ценностью в Японии является семья, большое внимание уделяется традиционному воспитанию детей. 5). Жители Японии перемещаются в поездах на воздушной подушке. 6). Положение человека в японском обществе определяется не происхождением, а уровнем образования и размером богатства.
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Первое и может шестое
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