А можно перенести слово маяк

Русский язык
А можно перенести слово маяк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно. ма-як. легко и просто
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