Решите второй вариант, срочно ,ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Решите второй вариант, срочно ,ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*2*2*2*2*2*2=128 2)128/10=12,8 3)0,2*0,2*0,2=0,008 4)0,008*100=0,8 5)12,8-0,8=12 6)0,5*0,5*0,5*0,5=0,0625 7)12/0,0625=192
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