14 пред что я делал летом

Гость: Гость:

Этим летом я побывала в лагере. Там мне очень понравилось. Вожатые были самые лучшие! Они нашли подход к каждому из нас. В отряде мы сразу подружились и нашли общий язык. До сих пор общаемся. Каждый день мы играли, веселились, поэтому к концу дня уставали. Но несмотря на это я все равно хорошо отдохнула. Было жалко расставаться со всеми. Но, что поделать! Недавно мы все встречались вновь. Вспомнили все что происходило с нами, даже, прослезились. Теперь я точно знаю, что обрела хороших друзей! В следующем году собираюсь снова поехать туда, чтобы вновь получить сильные эмоции.