14 пред что я делал летом
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14 пред что я делал летом
Ответ(ы):
Гость:
Этим летом я побывала в лагере. Там мне очень понравилось. Вожатые были самые лучшие! Они нашли подход к каждому из нас. В отряде мы сразу подружились и нашли общий язык. До сих пор общаемся. Каждый день мы играли, веселились, поэтому к концу дня уставали. Но несмотря на это я все равно хорошо отдохнула. Было жалко расставаться со всеми. Но, что поделать! Недавно мы все встречались вновь. Вспомнили все что происходило с нами, даже, прослезились. Теперь я точно знаю, что обрела хороших друзей! В следующем году собираюсь снова поехать туда, чтобы вновь получить сильные эмоции.
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