140•6=(100+40)•6= 1300•7=(1000+300)•7= закончите вычесление

Математика
140•6=(100+40)•6= 1300•7=(1000+300)•7= закончите вычесление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140*6=(100+40)*6=600+240=840 1300*7=(1000+300)*7=7000+2100=9100
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