#145. Просклоняйте по одному словосочитанию. Выделите безударные окончания 1) холод??ая зимняя пора; 2) ясные весение дни.
Русский язык
#145. Просклоняйте по одному словосочитанию. Выделите безударные окончания 1) холод??ая зимняя пора; 2) ясные весение дни.
Ответ(ы):
Гость:
И.п. (кто? что?) холоднАЯ зимнЯЯ пора, яснЫЕ весеннИЕ дни р.п. (кого? чего? холоднОЙ зимнЕЙ порЫ, яснЫХ весеннИХ днЕЙ д.п. (кому? чему?) холоднОЙ зимнЕЙ порЕ, яснЫМ весеннИМ днЯМ в.п. (кого? что?) холоднУЮ зимнЮЮ порУ, яснЫЕ весеннИЕ дни т.п. (кем? чем?) холоднОЙ зимнЕЙ порОЙ, яснымИ весеннИМИ днЯМИ п.п. (о ком? о чем?) о холоднОЙ зимнЕЙ порЕ, о яснЫХ весеннИХ днЯХ
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