(1467*43+2334/2-132*2+900/455+654389-15*10-59+15037)*0+2*6,5

Математика
(1467*43+2334/2-132*2+900/455+654389-15*10-59+15037)*0+2*6,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скобках все числа * 0 будет равно 0, а значит:  1) 2*6,5 = 13 2) 0+13 = 13
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