Склонение и падеж у слова:УТЯТА

Русский язык
Склонение и падеж у слова:УТЯТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это множественное число. В единственном - утёнок. 2 склонение, именительный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделить корень, суфикс в словах: семья, скамья
Ответить
Русский язык
Отметь окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 1) ??му ( ему ) 2) ом 3 ) ым ( им ) 4 ) ого ( его )
Ответить
Математика
Запишите смешаные дроби в виде не правильных дробей и укажите обратные 1 7/15 16 14/45 5 11/15 4 7/30 7 4/13 6 3/26
Ответить
Химия
Фізичні властивості азоту
Ответить
Русский язык
Как переносится слово образование
Ответить