Фізичні властивості азоту
Химия
Фізичні властивості азоту
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Азот — безбарвний газ без запаху і смаку. Поганно розчинний у воді, температура кипіння -198 С. Азот у рідкому стані — безбарвна рідина. При −209,86 °C азот переходить у твердий стан у вигляді сніговидної маси чи великих білосніжних кристалів. При контакті з повітрям поглинає з нього кисень, при цьому плавиться, з утворенням розчину кисню в азоті. 78% у повітрі.
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