Напиши 3 числа которые больше чем 6,44но больше 6,46

Математика
Напиши 3 числа которые больше чем 6,44но больше 6,46
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Гость:
6,45  В С Ё  ВС ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
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