От машинистов напечатали 72 страниц.Одна из них работала 1 час,вторая 2 часа,третья 3 часа.Сколько страниц напечатала каждая из них,если скорость работы ц них одинаковая?
Математика
От машинистов напечатали 72 страниц.Одна из них работала 1 час,вторая 2 часа,третья 3 часа.Сколько страниц напечатала каждая из них,если скорость работы ц них одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72 : (1 + 2 +3) = 12 (стр.) - за 1 час 2) 12 * 1 = 12 (стр.) 1 машинист 3) 12 * 2 = 24 (стр.) 2 машинист 4) 12 * 3 = 36 (стр.) 3 машинист Ответ: 1 машинист - 12 страниц 2 машинист - 24 страницы 3 машинист - 36 страниц
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