От машинистов напечатали 72 страниц.Одна из них работала 1 час,вторая 2 часа,третья 3 часа.Сколько страниц напечатала каждая из них,если скорость работы ц них одинаковая?

Математика

От машинистов напечатали 72 страниц.Одна из них работала 1 час,вторая 2 часа,третья 3 часа.Сколько страниц напечатала каждая из них,если скорость работы ц них одинаковая?

Автор: Гость