Одне із зашифрованих слів не є "родичем" іншим. Знайдіть його.
Українська мова
Одне із зашифрованих слів не є "родичем" іншим. Знайдіть його.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) пiдводник, б) водогiн, в) поводир, г) водяний. Поводир- не "родич"
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