Гость: Гость:

(15 1/3-8 5/18)*2 4/7:6 1/21-2 5/8=3/8 1)виконуємо дію в дужках , переводячи мішаний дріб у неправильний 15*3+1/3-8*18+5/18= 46/3-149/18зводимо до спільного знаменника= =46*6-149/18=276-149/18=127/18 2) 127/18*2 4/7= 127/18* 2*7+4/7=127/18*18/7скорочуємо= 127/7 3)127/7:6 1/21=127/7:6*21+1/21=127/7:127/21=щоб поділити дріб на дріб треба ділене помножити на обернений дріб дільника 127/7*21/127скорочуємо=21/7=3 4)3-2 5/8=2 8/8-2 5/8= (2-2)+8/8-5/8=3/8