Округлите числа додесяти тысяч 15 624 035 34 567
Математика
Округлите числа додесяти тысяч 15 624 035 34 567
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 624 035 = до десяти тысяч - 15 620 000 потому что отбрасываемая цифра 4 если отбрасываемая цифра 0 1 2 3 4 то вместо неё и цифр за ней остаются нули. если отбрасываемая цифра 5 и больше то к отбрасываемой цифре прибавляется единица а то что за ней заменяется нулями. 34 567 = 30 000 здесь отбрасываемая цифра тоже четыре а это меньше пяти.
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