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Жердің асыл қазыналары
Қазақ тiлi
Жердің асыл қазыналары
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Гость:
Жердің асыл қазыналары: көмір, мұнай, темір, жез, күкірт, алтын, тас, минералдық сулар.
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