Что такое диаграмма? Каково назначение диаграмм?

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Что такое диаграмма?Диагра́мма — это графическое представление данных линейными отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин. Представляет собой геометрическое символьное изображение информации с применением различных приёмов техники визуализации.Каково значение диаграмм?Диаграммы не только нагляднее и красочнее представляют материал , но и помогают провести некий анализ и сделать определенные выводы, которые помогут в дальнейшем.