Подчеркните в предложении существительные 2-го склонения в форме мужского рода единственного числа винительного падежа! В сказке А.С.Пушкина. белочка при всех золотой грызёт орех

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Подчеркните в предложении существительные 2-го склонения в форме мужского рода единственного числа винительного падежа! В сказке А.С.Пушкина. белочка при всех золотой грызёт орех

Автор: Гость