Подчеркните в предложении существительные 2-го склонения в форме мужского рода единственного числа винительного падежа! В сказке А.С.Пушкина. белочка при всех золотой грызёт орех
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Подчеркните в предложении существительные 2-го склонения в форме мужского рода единственного числа винительного падежа! В сказке А.С.Пушкина. белочка при всех золотой грызёт орех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь всего одно такое существительное - орех.
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