Петровна Икс 2 минус четыре икс минус 3 равно минус 6
Алгебра
Петровна Икс 2 минус четыре икс минус 3 равно минус 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-4x-3=-6 -2x=-6+3 -2x=3 x=3:(-2) x=-1,5
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