Видстань миж двома станциями 198,9км. З цих станций назустрич один одному одночастн?? вийшли два поезда,яки зустрилыся через 1,8 год писля початку руху. Один з поиздов рухався зи швыдкистю 57,9км/год. Найти швидкисть другого по...

Математика

Видстань миж двома станциями 198,9км. З цих станций назустрич один одному одночастн?? вийшли два поезда,яки зустрилыся через 1,8 год писля початку руху. Один з поиздов рухався зи швыдкистю 57,9км/год. Найти швидкисть другого поезда. Помогите пожалуйста. С диями и с короткой умовой.

Автор: Гость