Видстань миж двома станциями 198,9км. З цих станций назустрич один одному одночастн?? вийшли два поезда,яки зустрилыся через 1,8 год писля початку руху. Один з поиздов рухався зи швыдкистю 57,9км/год. Найти швидкисть другого по...
Математика
Видстань миж двома станциями 198,9км. З цих станций назустрич один одному одночастн?? вийшли два поезда,яки зустрилыся через 1,8 год писля початку руху. Один з поиздов рухався зи швыдкистю 57,9км/год. Найти швидкисть другого поезда. Помогите пожалуйста. С диями и с короткой умовой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим расстояние которое прошел один поезд: 1,8×57,9=104,22 км теперь находим расстояние,которое прошел второй поезд 198,9-104,22=94,58 км теперь получившееся расстояние делим на время в пути 1,8: 94,58/1,8=52,54 км/час
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