Помогите написать письмо сибирячку
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Помогите написать письмо сибирячку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй Сибирячок Меня зовут ,,,,,,, Я родилась(ился) ,,,,,,,, Мне очень интересно узнать твою мечту вот у меня моя мечта это поехать в Москву или в ваш любимый город, Я люблю читать писать общаться с друзьями многое другое вот мне очень интересно узнать твою мечту Я буду ждать ответа!
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