Помогите написать письмо сибирячку

Гость: Гость:

Здравствуй Сибирячок Меня зовут ,,,,,,, Я родилась(ился) ,,,,,,,, Мне очень интересно узнать твою мечту вот у меня моя мечта это поехать в Москву или в ваш любимый город, Я люблю читать писать общаться с друзьями многое другое вот мне очень интересно узнать твою мечту Я буду ждать ответа!