Морфологический разбор слова жили
Русский язык
Морфологический разбор слова жили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили- (что делали) - глагол; пр.в.; мн.ч.
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